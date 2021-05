Montagnareale: da circa ventidue mesi manca il segretario comunale di ruolo

Da ventidue mesi al comune di Montagnareale non c’è il segretario comunale di ruolo; essendo una figura di grande importanza, è necessario che sia presente ed operativa all’interno del comune.

Questo il tenore dell’istanza inviata dai consiglieri comunali Massimiliano Magistro Contenta, Simona Niosi e Maria Grazia Buzzanca al Prefetto di Messina, all’assessorato regionale autonomie locali e all’agenzia dei segretari regionali e provinciali di Palermo.

Dal mese di luglio 2019 il segretario comunale titolare Serena Casamento si è trasferita in altra sede e da circa ventidue mesi il comune di Montagnareale è privo della figura del segretario comunale di ruolo; in effetti c’è un un segretario comunale a scavalco, “la cui presenza si riduce solo per gli atti urgenti – riunione di giunta o consiglio comunale.”

Considerato che la figura del segretario comunale è indispensabile per il corretto funzionamento della macchina amministrativa, oltre ad essere una garanzia di legalità, di imparzialità e, per espressa previsione della legge 190/2012, responsabile della prevenzione della corruzione, i tre consiglieri hanno chiesto di adottare dovuti provvedimenti, affinchè il comune di Montagnareale possa avere un segretario comunale titolare.