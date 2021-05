Asp: alcuni interventi del 2021 negli ospedali della provincia di Messina

L’Asp di Messina ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale delle opere da realizzare nell’anno in corso.

Tra le priorità, in testa sia al programma generale, che a quello annuale, c’è l’intervento per i lavori di ristrutturazione del blocco operatorio dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, per un milione di euro. Seguono i lavori di adeguamento alla normativa antincendio negli ospedali di Patti, Barcellona, Milazzo, Mistretta e Lipari. Altro progetto per l’ospedale di Patti, per l’importo di 1.200.000 euro, riguarda una sala operatoria a servizio del punto nascita del reparto di ostetricia e ginecologia, ad implentare servizi che hanno determinato risultati eccellenti, in un comparto dotato anche dell’unità di terapia intensiva neonatale.

Il progetto successivo si riferisce ad una specialità del “Cutroni-Zodda” di Barcellona, il reparto di malattie infettive, con la ristrutturazione del fabbricato per un milione di euro. Due progetti si riferiscono infine all’ospedale di Milazzo: lo spostamento dei servizi nell’ex presidio di Vaccarella e la nuova copertura del pronto soccorso per un importo totale di 550 mila euro. Altro intervento riguarda la ristrutturazione dei locali del pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello per 250 mila euro.