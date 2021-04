Il comune di Tusa dichiarato zona rissa da oggi e sino al 12 maggio, con 16 positivi su 2.700 abitanti.

Il sindaco Luigi Miceli ai nostri microfoni ha espresso il suo disappunto per la scelta del governo regionale che si affida al dato e non tiene conto della realtà territoriale. “Ma il senso dello Stato ci induce al massimo impegno per fare rispettare l’ordinanza” dice il primo cittadino