Tiro a volo – Il nasitano Vincenzo Triscari vola in Umbria a caccia di un posto in Nazionale

Dopo il 2° posto ottenuto a Castanea lo scorso 21 marzo, domenica 25 aprile al TAV “La Tranquilla”, a Rosarno, in Calabria, il nasitano Vincenzo Triscari è salito sul terzo gradino del podio nel torneo di fossa olimpica valevole per la qualificazione alle selezioni della nazionale italiana di Tiro a volo, in vista dell’europeo, che si svolgerà in Francia a partire dal 17 giugno.

Potrebbe esserci anche Vincenzo Triscari, dunque, ad indossare la maglia azzurra nel torneo che vedrà scontrarsi i migliori tiratori d’Europa.

“Fare il terzo posto ed essere preceduto da un tiratore nazionale come Giorgio Cacciapaglia e un pluricampione italiano come Gianluca Viganò mi da molta soddisfazione – dice Vincenzo Triscari, tiratore del tav Castanea –, adesso preparo le valige per andare in Umbria, a Todi, al Grand Prix d Italia”.

Nel weekend in Umbria si disputerà infatti la gara valida per la Coppa del mondo e selezione nazionale per l’Europeo. I risultati ottenuti finora consentono già al tiratore di Naso di partecipare al campionato mondiale di specialità, che si svolgerà a Messina nel 2022.