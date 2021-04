Riprendono gli scavi alla Valle dei Templi per riportare alla luce l’antico teatro ellenistico

“Riparte la campagna di scavi archeologici per riportare alla luce il Teatro ellenistico dell’antica Akragas. È il momento del ritorno al lavoro, dopo un periodo cupo che speriamo di lasciarci alle spalle al più presto ed è un segnale di ripartenza e di vita”. Lo ha detto, in merito al riavvio degli scavi archeologici per riportare alla luce il teatro Ellenistico della Valle dei Templi di Agrigento, l’assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà.

Scavi che – con 200 mila euro circa recuperati dal Parco archeologico di Agrigento – potranno durare circa 6 mesi e permetteranno di indagare la parte centrale e meridionale del teatro. I lavori mirano a portare alla luce l’edificio monumentale, che, affacciandosi sul palcoscenico naturale della collina dei templi, costituiva l’ingresso scenografico all’area pubblica della città ellenistico-romana. E sarà un “cantiere aperto” con la possibilità di seguire gli scavi in un’area che è rimasta finora interdetta al pubblico.