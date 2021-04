Ospedale “Barone Romeo” di Patti: record di nascite, ieri sono venuti alla luce dieci bimbi

Giornata record nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, diretto dal primario dottoressa Lili Maria Klein; ieri sono venuti alla luce dieci bimbi.

Una giornata che non ha precedenti negli ultimi anni, quando erano nati otto bambini. Ieri la prima bimba è nata alle ore 1.39 e poi i parti sono proseguiti per tutta la giornata fino alle ore 22.34, con la nascita dell’ultimo bimbo. Le famiglie provengono da tutta la provincia di Messina e qualcuno anche da più lontano. I bimbi, nati per la maggior parte, con il parto naturale, stanno tutti bene.

Il numero delle nascite, nel reparto diretto dalla dottoressa Klein, fino a questo momento, è in linea con quello degli anni in passati – dunque elevato, un dato in controtendenza rispetto agli altri ospedali, dove invece si registra una flessione, forse determinata anche dalla pandemia. In ogni caso il reparto pattese, pur tra mille difficoltà, sia di carattere logistico, che di personale, si conferma tra le eccellenze dell’ospedale pattese e della sanità regionale.