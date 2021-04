Longi – Prorogata la zona rossa fino al 7 maggio. Nel messinese off limits anche Nizza di Sicilia

Arriva la proroga per il comune di Longi, che rimarrà in zona rossa fino al prossimo 7 maggio. Sono 44 gli attuali positivi e 29 le persone in quarantena nel comune guidato dal sindaco Antonino Fabio.

Istituita la “zona rossa” in tre Comuni siciliani di province diverse. Si tratta di: Ravanusa (provincia di Agrigento), Santa Caterina Villarmosa (provincia di Caltanissetta) e Nizza di Sicilia (provincia di Messina), così come richiesto dai sindaci e a seguito delle relazioni delle Asp.

A prevederle un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena pubblicata. Le restrizioni scatteranno da domenica 2 e resteranno in vigore fino a mercoledì 12 maggio.