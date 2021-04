Covid – Casi in calo in Sicilia, sono 861. Diminuiscono i ricoverati, 1.190 guariti. 19 le vittime

200 in meno rispetto al giorno precedente i nuovi casi del giorno in Sicilia: 861, ma con circa 1.500 tamponi in meno rispetto al giorno precedente, 9.047 quelli processati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10.655 i tamponi eseguiti).

I numeri di oggi fanno nuovamente abbassare il tasso di positività, che passa dal 9,9% di ieri al 9,5% di oggi. Conteggiando anche i test rapidi, il tasso di positività scende al 3%, ma ricordiamo che la Sicilia non tiene conto dei postivi al test antigenico.

La Sicilia è all’ottavo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, ma è ancora altissimo il numero delle vittime del Covid nell’isola, che oggi sono 19 (ieri erano state 23). I deceduti in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 5.410.

I guariti del giorno sono invece 1.190, e scende decisamente anche il numero dei positivi al Covid-19 che necessitano di cure ospedaliere: 1.337 oggi, 32 meno di ieri, di cui 165 in terapia intensiva (3 meno di ieri, con 8 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda i dati delle province, sono Palermo e Catania ai primi posti della classifica, rispettivamente con 306 e 215 nuovi casi. In tripla cifra anche Messina con 113, mentre Agrigento ne fa registrare 75, 51 Siracusa e 50 Trapani. 26 invece ad Enna, 24 a Caltanissetta e 1 solo a Ragusa.

In Italia:

Contagi in leggero calo nel resto d’Italia: sono 13.446 i nuovi positivi al Covid-19, che portano il totale dei contagi in Italia a superare i 4 milioni. In leggero calo anche le vittime: sono 263 oggi (ieri erano state 288).