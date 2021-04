Tortorici in Zona Rossa, il viceprefetto Matilde Mulè lancia un appello: “Rispettate i divieti”

Tortorici torna in zona rossa dalla mezzanotte di oggi, per la seconda volta, in poco più di 2 mesi. L’incubo del lockdown, che sospende ogni attività, dalla didattica in presenza, al commercio dei beni non essenziali, si ripete dopo il boom di contagi che, da giovedì 22 aprile, quando i casi erano 27 ha portato ai 81 contagiati di oggi, tra i quali anche diversi studenti delle scuole cittadine.

Già nella giornata di ieri la Commissione straordinaria che regge le sorti del comune dallo scorso dicembre, ha disposto la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc, per monitorare costantemente la situazione e per gestire in modo incisivo l’attività di tracciamento, unico strumento per arginare la diffusione del virus. Nel video l’intervista al vice prefetto Matilde Mulè.