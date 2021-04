L’urbanista Andrea Marçel Pidalà è componente della Commissione Tecnico Scientifica dell’urbanistica

L’urbanista Andrea Marçel Pidalà è stato nominato componente della Commissione Tecnico Scientifica dell’urbanistica. Si tratta dell’organo che sostituisce il Consiglio Regionale all’Urbanistica – il Cru – in tutti i procedimenti di competenza urbanistica della Regione Siciliana.

E’ stato l’assessore regionale territorio e l’ambiente Salvatore Cordaro a procedere alla nomina, con un decreto che porta la data di ieri. La commissione è un importante organo consultivo che affiancherà l’assessorato – l’Arta e il dipartimento all’urbanistica – il Dru – della Regione Siciliana.

Pidalà, urbanista, è docente universitario, dottore di ricerca-PhD, autore di numerose pubblicazioni scientifiche per l’urbanistica, membro dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e progettista – con il suo gruppo “Marçel Pidalà & Partners” -di numerosi strumenti urbanistici per diversi comuni ed enti in Sicilia, Italia e all’estero.