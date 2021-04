L’azienda Belvedere festeggia 40 anni di attività – VIDEO

Quarant’anni di attività. Risale infatti al 1981 quando il geometra Benedetto Belvedere ha fondato a Capo d’Orlando la sua azienda, che oggi è un punto di riferimento per l’imprenditoria ambientale; l’azienda inizialmente operava nel commercio dei rottami, demolizioni auto e nella vendita di gas industriali.

Poi, con l’ingresso dei figli Domenico e Ivana, ha ampliato i propri orizzonti nello smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, stipulando accordi per il recupero di tutti i materiali riciclabili delle auto e contratti con le più importanti case automobilistiche ed infine entrando a far parte di importanti consorzi nazionali nel settore ambientale. Nel 2007 è stato inaugurato il nuovo impianto in contrada Masseria.