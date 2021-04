Vaccino anti-covid19. Anche oggi boom di inoculazioni all’Ospedale di S. Agata Militello

È stato un ottimo inizio, stando ai numeri del centro vaccinale dell’ospedale di S. Agata Militello, per il primo giorno della nuova iniziativa messa in campo dalla Regione Siciliana per accelerare sulle vaccinazione, che nel centro tirrenico hanno superato persino le cifre raggiunte il 25 aprile.

Da oggi, infatti, e ormai per sempre, gli over 60 e per i soggetti con fragilità, possono ricevere la prima dose di vaccino, senza prenotazione.

Complessivamente oggi a S. Agata, sono state somministrate 601 dosi di vaccino: 492 dosi di Pfizer, di cui 18 a domicilio, 88 di Moderna e 21 di Astrazeneca.

L’idea della Regione Siciliana di svincolare le categorie interessate dall’obbligo di prenotazione per ricevere il vaccino, sembra dunque, essere stata ben accolta dall’utenza Anche se, per tirare le somme, occorrerà vedere come si evolverà la campagna vaccinale nei prossimi giorni.