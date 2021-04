Situazione critica a Tortorici, sono 68 i positivi al Covid-19 tra test rapido e molecolare

Si aggrava la situazione riguardante il Covid-19 a Tortorici. In tutto sono 68 i positivi, tra test rapido e molecolare. Il comune oricense era già stato in zona rossa lo scorso febbraio, ma i numeri non sono sicuramente confortanti. Ieri sono stati registrati quindici nuovi casi di positività al test rapido. Tra questi sei in età scolare e una studentessa dell’ITET “Tomasi di Lampedusa”, sezione staccata di Tortorici.

Anche l’ITET di Tortorici da domani avrà, pertanto, una classe e alcuni docenti in isolamento fiduciario.

Il 29 aprile verrà avviato uno screening aperto a tutta la popolazione presso il locale palazzetto dello sport, al quale la Commissione Straordinaria del Comune di Tortorici raccomanda vivamente di partecipare per fornire alla competente autorità sanitaria una mappatura, quanto più possibile attendibile, dell’effettiva estensione del quadro epidemiologico.

La Commissione Straordinaria invita le famiglie – non in quarantena – soprattutto quelle con figli in età scolare, a partecipare allo screening, affinché possa essere delineato un quadro epidemiologico utile a limitare i contagi e permettere agli alunni di frequentare la scuola in sicurezza.