Covid-19 – La situazione nella zona tirrenica del messinese: ultimo giorno di zona rossa a Mistretta

71 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri nella provincia di Messina: numero in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, ma non ancora rassicurante.

A preoccupare maggiormente è la situazione di Tortorici, dove al momento sono 68 i positivi al Covid, tra test rapidi e molecolari. Il comune oricense era già stato in zona rossa lo scorso febbraio, ma è concreto il rischio che possa essere dichiarato nuovamente off limits dal Presidente della Regione Musumeci.

15, ieri, i nuovi casi di positività al test rapido, tra cui sei studenti, mentre per domani è previsto uno screening volontario con test rapidi per tutta la popolazione al locale palazzetto dello sport.

Oggi invece ultimo giorno di zona rossa a Mistretta, dove nell’ultima settimana si sono registrati 12 nuovi positivi su 4.500 abitanti, dunque numeri sotto la soglia prevista per la zona rossa.

4 nuovi positivi in più, rispetto all’ultimo aggiornamento, nell’altra “zona rossa” della zona tirrenica del messinese, quella del comune di Longi. Sono 49, al momento, i contagiati, ai quali si aggiungono 58 persone in quarantena in quanto contatti stretti.

Le restrizioni nel comune neborideo – salvo eventuali proroghe – dovrebbero terminare alla mezzanotte di venerdì 30 aprile.

16 invece gli attuali positivi a Tusa, mentre continua a scendere il dato a Barcellona Pozzo di Gotto: sono ben 38 in meno i contagiati, con il dato attuale che scende a quota 157. Due persone sono state dimesse dall’ospedale, dunque restano solo cinque ricoverati: tre al Cutroni Zodda e due a Messina.

Tutti negativi, invece, i circa 230 test rapidi eseguiti ieri a Torrenova, nello screening organizzato nel piazzale del campo sportivo e rivolto alla popolazione scolastica. Il sindaco Castrovinci dunque ha deciso di riaprire le scuole già a partire da questa mattina.

Un nuovo caso di positività ad Acquedolci, dove gli attuali contagiati sono 8 tra test rapidi e molecolari, tra cui un ragazzino delle scuole medie. Due nuovi positivi, invece, a Patti, dove a fronte di 6 guarigioni sono 10, adesso, gli attuali contagiati dal Covid-19.

A Milazzo, invece, l’ultimo aggiornamento parla di 108 attuali positivi. Un report confortante che conferma come il trend nell’ultima settimana sia costantemente calato dopo aver superato i 150 contagi. 24, infine, gli attuali contagiati a Terme Vigliatore.