Collegamenti sullo Stretto di Messina, in arrivo investimenti e nuovi mezzi di trasporto. Le parole di D’Uva e Floridia

“Dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come da noi chiesto specificamente in un’interrogazione del 2016 a prima firma Di Maio, arrivano garanzie concrete: investimenti per potenziare il traghettamento ferroviario e, in particolare, per nuovi treni in grado di imbarcare autonomamente sulle navi traghetto”.

Così i parlamentari messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva e Barbara Floridia a seguito di un incontro avuto presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

“Gli incontri e le interlocuzioni con il Ministero continuano a dare risultati concreti e confermano l’attenzione del Governo verso le Regioni del Sud e, in particolare, verso l’area dello Stretto di Messina. Potenziare e velocizzare i collegamenti tra le due sponde, con investimenti e azioni, è sempre stato un punto fermo della volontà politica di noi PortaVoce messinesi” hanno dichiarato i due parlamentari.

“Presto giungeranno in riva allo Stretto nuovi convogli ferroviari che saranno in grado di imbarcare e sbarcare autonomamente portando un risparmio di tempo di oltre 60 minuti. Lo avevamo chiesto quando eravamo all’opposizione attraverso un’interrogazione a prima firma di Luigi Di Maio, nata su consiglio di Mariano Massaro allora segretario regionale dell’OrSA, e adesso che siamo al Governo lo otteniamo. Ma non solo, poiché con il PNRR adesso puntiamo anche a migliorare e riqualificare le stazioni ferroviarie del Sud”, continuano i parlamentari.

“Atti che vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati per velocizzare e rendere più fruibili i collegamenti tra le due sponde garantendo una sempre maggiore continuità territoriale”.