Orlandina Volley – Un campionato di Serie C Femminile tra risultati e carenza di strutture

Oltre che con le proprie avversarie, nel girone C del torneo di Serie C Femminile, l’Orlandina Volley deve fare i conti anche con l’assenza di strutture, nel territorio di Capo d’Orlando, idonee ad ospitare le gare casalinghe.

Mister Valmi Fontanot però non si è lasciato scoraggiare e ha pensato lui stesso a costruire, con l’aiuto di dirigenti e amici della società, una struttura esterna alla palestra della scuola di Furriolo, che ospita gli spogliatoi, per evitare di dover lasciar Capo d’Orlando per giocare le gare interne.

Alla seconda stagione nella categoria, le paladine al momento occupano il quarto posto in classifica, con due vittorie ed una sconfitta al tie-break su 6 gare disputate. Reduci dalla convincente vittoria per 3-1 ai danni dell’ASD Volley Milazzo, le paladine torneranno in campo domani sera alle 20:30 contro la seconda della classe Saracena e sabato primo maggio alle 17 contro la capolista Polisportiva Nino Romano: entrambe le gare saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook del’Orlandina Volley.