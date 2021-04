Covid – In Sicilia 940 nuovi casi, in calo i ricoverati e il tasso di positività. 33 le vittime

Sono circa 100 in meno i nuovi positivi del giorno in Sicilia, ma con oltre mille tamponi processati in più: 940 i nuovi casi, registrati a fronte di 9.911 tamponi molecolari processati (ieri erano stati 7.958).

I numeri di oggi fanno calare anche il tasso di positività, che passa dal 13,4% di ieri al 9,4% di oggi. Conteggiando anche i test rapidi, il tasso di positività scende al 3,3%, ma ricordiamo che la Sicilia non tiene conto dei postivi al test antigenico.

La Sicilia è al quarto posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, dietro a Lombardia, Campania e Puglia.

Più del doppio, rispetto a ieri, il numero delle vittime del Covid nell’isola, che oggi sono 33 (ieri erano state 13). I deceduti in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 5.338.

I guariti del giorno sono invece 913.

6 in meno di ieri i ricoverati: i positivi al Covid-19 che necessitano di cure ospedaliere oggi sono 1.422, di cui 168 in terapia intensiva (8 in meno di ieri, con 4 ingressi del giorno). Dati confortanti in questo caso.

Per quanto riguarda i dati delle province, un terzo dei contagi si è registrato nella provincia di Palermo, ben 349, seguita da Catania con 204. Poi Agrigento con 84, Messina e Siracusa 71, 55 a Trapani, 52 a Caltanissetta, 44 contagiati a Ragusa e 10 ad Enna.

In Italia:

Contagi in leggero aumento nel resto d’Italia: sono 10.404 i nuovi positivi al Covid-19 (ieri erano stati 8.444). In aumento, invece, le vittime: sono 373 oggi (ieri erano state 301).