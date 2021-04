Covid-19 – Tortorici, 53 contagiati. La commissione straordinaria stringe sui tracciamenti

La commissione straordinaria, costituita dai viceprefetto Matilde Mulè e Giuseppe Sindona e dal funzionario economico Giulia Rosa, che amministra il Comune di Tortorici stringe sulle attività di contact tracing dei soggetti positivi al coronavirus con una nuova ordinanza.

L’impennata di casi che sta interessando il comune oricense, dove sono 35 i soggetti positivi al test molecolare e 18 quelli al test rapido, sono già 103 le persone in quarantena, quali contatti stretti di soggetti positivi, ha reso necessari provvedimenti per arginare la diffusione del virus.

Nella giornata di ieri, infatti, 8 soggetti sono risultati positivi al tampone rapido presso i laboratori di analisi di Tortorici, mentre 1 è risultato positivo al tampone rapido presso l’USCA di Castell’Umberto.

Di questi, tre sono alunni della scuola primaria del plesso “Nello Lombardo” di Tortorici. Salgono cosi a 14 gli alunni dell’Istituto (infanzia, primaria e secondaria), attualmente positivi. Altri 3 soggetti, già in quarantena perché contatti stretti di familiare positivo, sono risultati positivi al test del tampone molecolare.

Al fine di rendere efficace, rapido ed incisivo il lavoro di tracciamento, attività fondamentale per consentire il contenimento del contagio, la Commissione Straordinaria, in sinergia con l’Ufficio Straordinario di Messina per l’emergenza coronavirus e il Dipartimento di Prevenzione di Sant’Agata di Militello, ha quindi istituito un gruppo di lavoro, con il coordinamento della stessa Commissione Straordinaria e di cui fanno parte il Segretario Comunale, il Responsabile del Settore I, il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informatici, rag. Antonino Ferraloro, l’Ispettore di Polizia Municipale Norita Ciancio Paratore. Il provvedimento resterà in vigore nel periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria in atto. Resta fermo il continuo supporto delle locali forze di polizia, nello svolgimento dei controlli per il rispetto della normativa anti- covid e in relazione alle attività di tracciamento su soggetti risultati positivi al coronavirus.

In particolare il gruppo di lavoro dovrà monitorare costantemente l’andamento dei contagi nel territorio comunale, acquisendo gli elenchi dei soggetti risultati positivi all’infezione tramite l’Asp o i laboratori privati; effettuare le interviste per il tracciamento dei contatti del soggetto positivo; curare le trasmissioni delle liste dei contatti stretti al Dipartimento di Prevenzione di Sant’Agata di Militello, all’Ufficio Straordinario per l’Emergenza Covid della provincia di Messina e ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Intanto nella giornata di giovedì 29 aprile prossimo verrà avviato uno screening aperto a tutta la popolazione presso il locale palazzetto dello sport, al quale la Commissione Straordinaria del Comune di Tortorici raccomanda vivamente di partecipare per fornire alla competente autorità sanitaria una mappatura, quanto più possibile attendibile, dell’effettiva estensione del quadro epidemiologico.