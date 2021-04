Basket – Domani alle 16, in diretta su AM, la sfida tra Rieti e Orlandina

Ad appena 72h di distanza dalla vittoria contro San Severo, l’Orlandina Basket è pronta a scendere in campo nell’insidiosa trasferta di Rieti. Domani, mercoledì 28 aprile, la diretta su Antenna del Mediterraneo inizierà alle 15:45 con il pre-gara condotto da Mattia Giglia, mentre la palla a due si alzerà alle ore 16:00.

I laziali, reduci dall’isolamento imposto dalla locale ASL per alcuni casi di Covid-19 all’interno del gruppo squadra, hanno saltato la prima gara della seconda fase contro Orzinuovi, che recupereranno mercoledì 5 maggio.

Sarà comunque un match complicato per gli uomini di coach Sodini, che in caso di vittoria metterebbero una seria ipoteca sul mantenimento della categoria, obiettivo principale del Girone Blu che vede i paladini al momento in testa, a 6 punti, insieme a Latina e Monferrato.

Stasera, intanto, alle 20:50 torna Mis(s) Match, la trasmissione di Antenna del Mediterraneo dedicata alla pallacanestro, con Peppe Sindoni ospite di Maria Elena Caliò e Mattia Giglia. Il programma sarà trasmesso in replica anche domani alle 14:35, al termine dell’edizione pomeridiana del tg di AMnotizie, sul canale 14 del digitale terrestre.