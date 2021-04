Milazzo: criticità nella raccolta differenziata, controlli e sanzioni

“L’amministrazione non tollererà più queste situazioni e farà partire prestissimo dei controlli. E scatteranno le sanzioni. E saranno installate anche le foto trappole. Senza sconti. Il rispetto delle regole e delle persone innanzitutto.”

Lo ha dichiarato il sindaco di Milazzo Pippo Midili, nel constatare come molti cittadini considerano lo smaltimento dei rifiuti una sorta di optional, non rispettando orari, calendario e soprattutto la regola della differenziazione dell’immondizia. Ci sono state tante criticità, ritardi nella raccolta e nell’informazione sui metodi di differenziazione del rifiuto.

Vista la situazione oggi si deve ripartire praticamente da zero. A seguito di un controllo lungo la via XX Settembre, piazza Roma, Grotta Polifemo e una piccola parte del Tono, è stato notato come a molti concittadini non importi nulla della raccolta differenziata; si gettano rifiuti in modo indiscriminato dopo il passaggio degli operatori e sono stati abbandonati suppellettili e addirittura una lavatrice in via Umberto I. Da qui la stretta dei controlli sul rispetto degli orari di conferimento, del calendario e soprattutto il rispetto delle regole di “differenziazione”.

E se dovessero ripetersi anomalie, scatteranno le sanzioni. Sotto osservazione saranno in particolare i condomini. E che a breve partiranno le fototrappole per fotografare chi getta indiscriminatamente i rifiuti per strada.