Covid – Nel messinese situazione critica a Longi, San Marco e Tortorici

Sono stati 146, ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in provincia di Messina: l’ultimo aggiornamento che arriva dal comune di Longi, che è in zona rossa da mercoledì scorso, 21 aprile, e lo sarà fino al 30, parla di 45 soggetti positivi, ai quali si aggiungono altri 62 in quarantena in quanto contatti di positivi. Il sindaco Antonino Fabio, in attesa dei risultati degli ultimi tamponi effettuati in settimana, rinnova ai suoi concittadini l’invito a tenere alta l’attenzione: “solo con senso di responsabilità potremo ottenere risultati”, ha scritto.

In lieve crescita il numero degli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto: ieri sera il sindaco Pinuccio Calabrò ha comunicato che adesso sono 191 (3 in più rispetto all’ultimo aggiornamento) di cui cinque ricoverati al Covid Hospital “Cutroni Zodda”, due al Policlinico di Messina ed una al Piemonte. Ancora 118 i positivi a Milazzo, mentre sono 27 invece a Terme Vigliatore.

23 degli 80 tamponi molecolari effettuati a San Marco d’Alunzio nei giorni scorsi, invece, hanno dato esito positivo: “I casi riguardano soggetti già posti in isolamento”, ha scritto il sindaco Castrovinci.

Preoccupa la situazione di Tortorici, che era già stata zona rossa tra il 5 e il 15 febbraio: 8 i nuovi casi, tra loro due fratellini che frequentano le scuole elementari oricensi. Nel centro nebroideo al momento sono 26 le persone risultate positive al tampone molecolare, mentre altre 15 hanno avuto esito positivo al test rapido: ulteriori 103 soggetti si trovano in isolamento a seguito di contatti con positivi.