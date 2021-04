S. Agata Militello, scontro tra auto e moto. Un ferito

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12:30 sulla SP 161, in c.da Terreforti a S. Agata di Militello.

Per cause in corso di accertamento, una LanciaY, condotta da una donna, si è scontrata con una moto, guidata da un quarantenne santagatese, che viaggiava in direzione mare-monte. Nell’urto il centauro ha perso l’equilibrio, rovinando sull’asfalto.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con una ambulanza.

Sul posto i carabinieri del nucleo radio-mobile della Compagnia di S. Agata di Militello, per i rilievi.