Covid – Sicilia ancora oltre i mille nuovi casi, cresce il tasso di positività. 146 nuovi contagiati nel messinese

Stabili rispetto a ieri, i nuovi positivi del giorno in Sicilia: 1.061 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, ma a fronte di un minor numero di tamponi processati, 6.673 quelli eseguiti oggi. Ieri i nuovi casi erano stati 1095, ma su 9.313 tamponi.

La Sicilia torna al quinto posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, con anche il tasso di positività per tamponi molecolari in netto aumento, che passa dall’11,7% di ieri al 15,9% di oggi. Conteggiando anche i test rapidi, il tasso di positività scende al 5% (ieri 4.3), ma ricordiamo che la Sicilia non tiene conto dei postivi al test antigenico.

In netto calo fortunatamente il numero delle vittime del Covid nell’isola, che oggi sono 6 (ieri erano state 21). I guariti del giorno sono invece 756.

2 in più di ieri ricoverati: i positivi al Covid-19 che necessitano di cure ospedaliere oggi sono 1.415, di cui 171 in terapia intensiva (8 in meno di ieri, con 8 ingressi del giorno).

A livello provinciale, sono 378 i nuovi positivi a Palermo, seguita dai 148 di Catania e dai 146 di Messina In tripla cifra anche Siracusa con 123 e Ragusa con 116. Poi 65 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento, 26 a Trapani e 4 ad Enna.

In Italia:

A livello nazionale, sono 13.158 i positivi al test del coronavirus in Italia. Ieri erano stati 13.813. Sono invece 217 le vittime in un giorno (ieri 322).