Covid-19 – S. Marco d’Alunzio, 23 i casi accertati

Sulla base dello screening effettuato, che ha riguardato circa 80 persone di tutte le età, i soggetti positivi a S. Marco d’Alunzio sono attualmente 23. Lo comunica con una nota l’amministrazione comunale guidata da Dino Castrovinci.

“Precisiamo che le nuove positività accertate riguardano soggetti già posti in isolamento, a seguito di contatto stretto con persona positiva al test.” Si legge nel comunicato.

“Ricordiamo che i contatti stretti sono stati tracciati dai rispettivi medici di base, in collaborazione con il Sindaco, la Polizia Municipale e i medici dell’USCA, e sono stati posti in isolamento, al fine di limitare la diffusione del contagio nella nostra comunità e non solo.Raccomandiamo di osservare le norme di distanziamento e di evitare contatti con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.”