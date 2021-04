Covid-19 – S. Agata Militello, netto calo dei positivi: sono 32. Scongiurata la “zona rossa”

Nessuna richiesta di zona rossa per S.Agata di Militello. Lo annuncia il sindaco, Bruno Mancuso, con una nota.

“Sentiti i responsabili del Dipartimento di igiene dell’ASP di Sant’Agata di Militello, mi comunicano che il numero dei soggetti positivi, dal 14 aprile ad oggi risulta essere di 29 al tampone molecolare e 3 al tampone rapido, in diminuzione rispetto al precedente report del 21 aprile in cui i positivi al tampone molecolare erano 37.” Scrive il primo cittadino.

‘Visti questi numeri, inferiori ai parametri previsti dall’art.1 comma 5 del decreto legge del 2 aprile 2021, si ritiene, per il momento , di non dover procedere alla richiesta di “zona rossa”.” Come anticipato nelle scorse ore il sindaco ha poi confermato la proroga dell’ordinanza del 18 aprile scorso fino al 2 maggio prossimo, inasprendo, per altro, le misure restrittive.

“Raccomandiamo pertanto alla cittadinanza, a cui chiediamo ancora qualche sacrificio, di essere osservanti delle nuove disposizioni, a tutela della propria salute, ma anche e soprattutto dei soggetti anziani e più deboli.” Raccomanda il sindaco.