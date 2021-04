Sono 23 gli attuali positivi nel comune amastratino, che sarà in zona rossa fino al prossimo 28 aprile, accertati con test molecolare.

Come comunicato con una nota dalla Commissione straordinaria che amministra il comune, passano da 19 a 23 le persone in quarantena in attesa di eseguire il test molecolare e si attende esito per un test PCR già eseguito.