Covid-19 – Aumentano i casi del giorno in Sicilia: 1.412, ma con più tamponi. Ricoveri in calo

Sono ancora in aumento i nuovi positivi del giorno in Sicilia: 1.412 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, ma a fronte di un maggior numero di tamponi processati, 11.583 quelli eseguiti oggi. Ieri erano stati 1.288 i nuovi casi, ma su 9.924 tamponi.

La Sicilia oggi scivola al quinto posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, dietro a Lombardia, Campania, Puglia e Piemonte.

Il tasso di positività scende, passando dall’13% di ieri al 12,2%. Conteggiando anche i test rapidi, il tasso di positività scende al 4,1%, ma ricordiamo che la Sicilia non conteggia i postivi al test antigenico.

Torna ad aumentare il numero dei decessi, che sono più del doppio rispetto a ieri: 23 le vittime del Covid oggi nell’isola (ieri erano state 10). I guariti del giorno sono invece 949.

In calo il numero dei ricoverati: sono 34 in meno, rispetto a ieri, i positivi al Covid-19 che necessitano di cure ospedaliere. 1.422 oggi, di cui 178 in terapia intensiva (4 meno di ieri, con 11 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda i numeri delle province, Palermo torna in testa con 469 casi del giorno, con la città che rimane in zona rossa fino al 28 aprile. Segue a ruota Catania, con 336 casi, mentre in tripla cifra ci sono anche Ragusa con 142, Agrigento con 124 e Caltanissetta con 106. Sfiorano le tre cifre anche Siracusa e Messina, dove si registrano rispettivamente 97 e 96 casi, mentre Trapani ne fa registrare 22 ed Enna 20.

In Italia:

Numeri in aumento nel resto della nazione, dove i nuovi casi del giorno sono 16.232 (ieri erano stati 13.844). Ancora boom di guariti nelle ultime 24 ore: sono 19.125. Stabile, invece, il numero delle vittime del giorno nella nostra nazione, oggi sono 360.