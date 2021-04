Brolo, calcinacci pericolanti su viadotto A/20. Intervento dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, intorno alle 19,30,i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti su un viadotto in prossimità dello svincolo autostradale A20 di Brolo, in direzione Messina, per la rimozione di intonaci pericolanti.

Ad intervenire è stata la squadra 8a del Distaccamento VF di Patti, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato.

La squadra ha messo in sicurezza il tratto che interessava il viadotto del consorzio autostrade siciliane. Sul posto è arrivata anche l’autoscala proveniente dalla Sede Centrale.

Dopo aver messo in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco sono rientrati in sede.