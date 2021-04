S. Stefano Camastra, incendio in abitazione a Porta Messina

Intorno alle 17:30 di oggi un incendio è divampato in un appartamento posto al primo piano di uno stabile in via Vittorio Emanuele, in pieno centro a S. Stefano di Camastra.

Sono stati subito allertati i Vigili del fuoco del locale distaccamento volontari, che al momento dell’allarme erano, però, non operativi per mancanza di personale. Nonostante ciò, i volontari, coordinati dal responsabile Nino Torcivia, hanno prontamente risposto alla richiesta di soccorso con due unità.

Nel momento in cui è divampato l’incendio, nell’abitazione, era presente un’anziana signora, che pare sia sfuggita alle fiamme grazie all’aiuto dei suoi familiari. La donna non ha riportato particolari ferite, ma è stata ugualmente affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche una squadra dei Vigili del Fuoco di S. Agata Militello e una dei volontari di Mistretta, ed i Carabinieri della locale stazione.

In corso di accertamento le cause del rogo, che ha pericolosamente interessato anche una bombola di gas, che, al momento dell’intervento dei caschi rossi, stava già fuoriuscendo da un tubo danneggiato.

Fortunatamente sono lievi i danni al l’immobile.