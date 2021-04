Lutto in casa AM – Venuto a mancare lo zio del nostro Raffaele Valentino

È venuto a mancare ieri, 20 aprile 2021, all’età di 78 anni, il signor Rodolfo Valentino, zio del caporedattore di AMnotizie, Raffaele Valentino.

Amava la musica ed era molto popolare nella sua Capo d’Orlando, dove viene ricordato come il “postino canterino”, perché nell’esercitare la sua professione di portalettere amava intrattenere con la sua voce tenorile.

I funerali avranno luogo oggi pomeriggio alle 16:00 nella Chiesa Cristo Re di Capo d’Orlando. In osservanza delle disposizioni anti-Covid la funzione religiosa si svolgerà in forma strettamente privata, per un numero massimo di 160 persone.

Al nostro collega e all’intera famiglia Valentino le più sentite condoglianze da parte della redazione, dei tecnici e della proprietà di Antenna del Mediterraneo.