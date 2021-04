Basket, Serie B – Stasera alle 20:30 la sfida tra Torrenova e Olginate in diretta su AM

La gara di questa sera tra fidelia Torrenova e NP Olginate sarà trasmessa dalla nostra emittente, al Canale 14 del Digitale Terrestre. Palla a due alle 20:30 al PalaTorre per l’importante sfida, valevole per la sesta giornata della seconda fase del torneo di Serie B, girone B.

La Cestistica Torrenovese, reduce da tre sconfitte consecutive, avrà la possibilità di conquistare i primi due punti dall’arrivo di coach Maurizio Bartocci, sfidando la Nuova Pallacanestro Olginate, che occupa la decima posizione in classifica, a quota 14 punti.

Così come Torrenova, Olginate ha ottenuto un solo successo in questa seconda fase del torneo, proprio domenica scorsa tra le mura amiche contro il Bologna Basket 2016.

Sfida importante per Torrenova, che al momento occupa la penultima piazza della classifica del torneo, per provare ad ottenere il miglior piazzamento in vista dei play-out.