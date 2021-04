Coronavirus – 1.148 nuovi positivi in Sicilia. Oggi il triplo dei morti, sono 36

Sono 1.148 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia, 25 in più di ieri. La Sicilia scivola al quarto posto tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi. Sono 9.606 i tamponi molecolari processati con un tasso di positività che dal 15,1% di ieri scende all’11,9% di oggi.

Conteggiando anche i test rapidi, il tasso di positività scende al 4,5% (ieri era stato dell’8%), ma la Sicilia non conteggia i test rapidi positivi.

Triplica, invece, il numero dei morti nelle ultime ventiquattro ore, sono 36 le vittime, mentre ieri erano state 10. Confortante, invece, il dato delle guarigioni, oggi sono 2.535.

Resta pressoché stabile, invece, il numero dei ricoveri: oggi sono 1435, solo 3 in meno rispetto a ieri, i contagiati che necessitano di cure ospedaliere, di cui 180 in terapia intensiva (4 in più di ieri con 14 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda i numeri delle province, è ancora Palermo, nonostante le restrizioni imposte con la zona rossa a registrare il maggior numero di contagi, con 431 nuovi casi. Seguono, in tripla cifra: Catania con 262 nuovi contagiati, Messina con 125 e Trapani con 108. In doppia cifra tutte le altre: a Caltanissetta sono 64 i nuovi casi, ad Agrigento e Siracusa 49 e ad Enna 34 nuovi casi. Ultima la provincia di Ragusa con 26 nuovi contagi.

In Italia, oggi, i nuovi casi sono 12.074, oltre 3200 in più di ieri. Boom di guariti, nelle ultime 24 ore: sono 22.453, che contribuiscono a far scendere il numero degli attuali postivi a 482.715. In aumento, invece, le vittime del giorno nella nostra nazione, oggi sono 390.