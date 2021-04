Comitato “Aretè” di Patti, il nuovo presidente è Carmelina Lipari

Turn over alla presidenza del comitato per la tutela dell’ospedale di Patti “Aretè”; Carmelina Lipari è subentrata a Francesco Saporito.

“E’ nello spirito del movimento essere in continuo fermento, dopo Carmelina verrà un altro presidente e così via, ha commentato l’ex presidente e fondatore del comitato Francesco Saporito. Credo che la discontinuità sia un valore aggiunto e non un limite. D’altronde io continuerò ad essere una costante presenza all’interno di questo meraviglioso gruppo. In più c’è da sottolineare che quando sarà nuovamente possibile tornare nelle piazze sarà indispensabile la presenza del massimo esponente del movimento che io, per le note ragioni, non potrò garantire”.