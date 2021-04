Patti: otto nuovi casi di Covid, in totale sono quattordici

Sono otto i nuovi casi di Covid sul territorio di Patti, che hanno determinato in totale il numero di 14 persone positive. Fra queste sono comprese anche due persone che non sono di Patti, ma lavorano sul territorio. Ci sono anche due guarigioni.

Lo ha comunicato il sindaco Mauro Aquino, nel corso della consueta diretta su Facebook. E’ probabile, ha proseguito il primo cittadino, che l’aumento dei contagi sia stato determinato dai rientri per il periodo pasquale e da una maggiore mobilità. Si tratta comunque di persone asintomatiche o con lievi sintomi.

Aquino ha ricordato ancora come si siano incrementati i controlli delle forze dell’ordine in questi giorni e soprattutto come proseguano celermente e senza intoppi le vaccinazioni al centro hub della concattedrale di Patti.