Covid – Longi ufficialmente Zona Rossa fino al 30 aprile

Era nell’aria già da questa mattina, quando il sindaco Antonino Fabio aveva richiesto l’istituzione della Zona Rossa per il Comune di Longi.

Sul territorio, infatti, che conta poco meno di 1.400 abitanti, sono 29 i casi accertati di positività al coronavirus e 75 i soggetti posti in isolamento.

Adesso è arrivato il provvedimento ufficiale, che pone il piccolo comune Nebroideo in zona rossa dalla mezzanotte del 21 aprile fino a venerdì 30.

“Una scelta drastica e dolorosa per la nostra Comunità, ma necessaria per la tutela della

salute di tutti noi.” aveva scritto in una nota questa mattina il primo cittadino Antonino Fabio.

“Si invita la cittadinanza a collaborare con tutte le Autorità preposte per la gestione dell’emergenza epidemiologica, affinché questa particolare situazione nella nostra Comunità possa essere gestita nel migliore dei modi”.