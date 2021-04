Coronavirus – Torrenova e S. Marco d’Alunzio, prorogata la chiusura delle scuole cittadine

A Torrenova e S. Marco d’Alunzuo le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse da oggi e fino a revoca dell’ordinanza di proroga della sospensione della attività didattiche in presenza, emanate ieri dai rispettivi primi citradini.

Una decisione assunta, in sinergia con la dirigente dell’Istituto Comprensivo, Antonina Gaglio. Nella giornata di ieri i sindaci dei due comuni hanno interloquito con l’ufficio prevenzione dell’Asp santagatese che, dopo aver esaminato i dati del territorio, ha emesso parere favorevole sulla chiusura delle scuole.

A preoccupare è l’impennata di contagi sul territorio e la promiscuità con i paesi limitrofi, che hanno fatto alzare il livello di attenzione.

A Torrenova sono 13 gli attuali positivi al test molecolare, mentre dopo la notifica di alcuni referti da parte dell’Asp, che attestano la negatività di 11 soggetti che erano stati posti in isolamento, scendono a 50 le persone in isolamento/quarantena nel comune guidato da Salvatore Castrovinci. Intanto domani è previsto uno screening dedicato al personale del comune, dove è stato riscontrato un caso di positività al covid-19 su una dipendente.

A S. Marco d’Alunzio, invece, gli attuali positivi sono 9. Anche nel comune aluntino, vista la programmazione dei test molecolari da effettuare sui soggetti in isolamento, occorrerà attendere i risultati dei tamponi per tornare in sicurezza alla didattica in presenza.