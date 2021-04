Capo d’Orlando: verifiche in corso su crediti e debiti nei confronti del comune di Gioiosa Marea

Dopo aver appreso dagli organi di stampa (qui la notizia) che il comune di Gioiosa Marea sta procedendo a richiedere un decreto ingiuntivo per un credito vantato nei confronti di Palazzo Europa riguardo alla convenzione di segreteria generale per il periodo 2014/2018, il comune paladino sta procedendo ad effettuare alcune verifiche.

“Non si tiene però conto del credito vantato dal comune di Capo d’Orlando nei confronti del comune di Gioiosa Marea – si legge nel comunicato dell’ente orlandino –, in virtù di mancati pagamenti relativi alla convenzione per la ragioneria generale stipulata per il periodo 2014-2020. Per tali ragioni, è stata più volte chiesta una verifica tra gli uffici di ragioneria finalizzata ad accertare il passivo, o l’eventuale attivo, che residuerebbe dalla compensazione dei rispettivi crediti.”