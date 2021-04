Basket, Serie B – Terzo KO di fila per Torrenova. Sonora sconfitta in casa di Vigevano

Terzo KO di fila per la Fidelia Torrenova, ancora a secco da quando la guida è passata a coach Maurizio Bartocci: pesante sconfitta esterna ieri per i gialloblu, battuti da Vigevano per 76-46 nella quinta giornata della Seconda Fase di Serie B.

Partita senza storia contro la terza forza del campionato, con Torrenova che regge nel solo primo quarto poi crolla sotto i colpi di Bugatti e compagni. Non era di certo questa la gara su cui la Fidelia puntava per risalire la classifica, ma certamente è stata una prestazione sottotono per i ragazzi di coach Bartocci.

Non ci sarà tempo per prendere fiato, però, perché la testa andrà immediatamente all’importante sfida di mercoledì, quando al PalaTorre arriverà Olginate, formazione che ha ottenuto solo due successi in più rispetto ai siciliani.

Lo scontro in vetta alla classifica premia invece la Bakery Piacenza, che al PalaFranzanti interrompe la striscia di 15 vittorie di fila di Agrigento.

La Moncada parte male e poi si rifà sotto, dando del filo da torcere ai padroni di casa, ma non riuscendo mai a portarsi avanti nel punteggio. Nell’ultimo quarto Chiarastella e Saccaggi suonano la carica, ma è troppo tardi, perché Piacenza si stringe in difesa ed il big match va alla Bakery col punteggio di 73 a 63.

Per quanto riguarda le altre siciliane, vittoria importante per Ragusa sul campo di Piadena, mentre perde ancora il Green Basket Palermo, sconfitto da Fiorenzuola per 79-64.