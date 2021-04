Covid – 875 i nuovi casi in Sicilia, 10 le vittime. In calo i ricoverati

Tornano a scendere sotto quota mille i nuovi contagiati in Sicilia. Sono 875 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.149 tamponi molecolari processati. Circa 400 contagi in meno rispetto al giorno precedente, con oltre duemila tamponi conteggiati in mano.

I dati fanno abbassare di circa un punto percentuale il tasso di positività, che passa dal 11,9% di ieri all’10,7% di oggi. Tenendo conto anche dei test rapidi (circa 8.000), da cui però nel bollettino non emerge nessun positivo, l’incidenza scende al 5,3%.

Scendono le vittime del Covid-19 nell’isola, che oggi sono 10 (ieri erano state 21). I guariti invece sono 584.

In lieve calo il numero dei positivi ricoverati in ospedale: adesso sono 1.399 (6 in meno) i contagiati che necessitano di cure ospedaliere, di cui 187 in terapia intensiva (come ieri, con 7 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda i numeri delle province, Palermo fa registrare oggi 246 contagi, Catania 206, Siracusa 93, Messina 79, Ragusa 76, Caltanissetta 69, Agrigento 53, Trapani 33 ed Enna 20.

In Italia:

Stabile anche il numero di contagi nel resto d’Italia: sono 12.694 i nuovi casi. In calo, invece, le vittime del giorno nella nostra nazione, che sono 251