Patti – Quale futuro per gli impianti sportivi?

Con l’arrivo della bella stagione e le restrizioni che consentono di svolgere attività fisica esclusivamente all’aria aperta, in un paese come Patti sprovvisto di piste ciclabili e pedonali, ai giovani e ai meno giovani per allenarsi restano gli spazi pubblici e i campi all’aperto.

La maggior parte degli impianti lasciano a desiderare, altri sono inagibili, solo pochi sono fruibili. Per fare il punto sulle strutture sportive pattesi abbiamo intervistato l’assessore Cesare Messina. Per lo sport c’è ancora una speranza?

Servizio Sofia Aliberto