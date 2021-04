Covid-19, Torrenova: 6 nuovi casi accertati. Gli attuali positivi salgono ad 11

Nel comune di Torrenova sale a 11 il numero degli attuali positivi al virus della Sars-Cov2.

Sono, infatti, 6 i soggetti risultati positivi al tampone molecolare, legati a tre nuclei familiari, che si aggiungono ai 5 precedenti. “Si tratta di contatti stretti di soggetti positivi di altri comuni” spiega il sindaco Salvatore Castrovinci, con una nota diffusa via social. “I soggetti in questione sono asintomatici e quindi non presentano nessuna sintomatologia da covid-19. Tutti i 6 soggetti sono in isolamento domiciliare e non ho dovuto emettere altri provvedimenti al di fuori del loro nucleo familiare.”

Fortunatamente sono invece risultati negativi i 6 tamponi legati allo screening che si era svolto lo scorso martedì e che al primo esame erano risultati dubbi, effettuati sui contatti di soggetti positivi residenti nel nostro comune.

Il sindaco poi raccomanda “Come già ribadito nella diretta di ieri bisogna rispettare in pieno i protocolli sanitari e limitare gli spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro,salute e necessità. Cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione altrimenti non finirà mai!”