Covid-19 – Barcellona PG: 74enne si spegne al Policlinico. 247 gli attuali positivi nel comune del Longano.

A Barcellona PG si registra un’altra vittima del coronavirus. So tratta di una 74enne, residente nella frazione di Acqua ficarazzi, affetta da gravi patologie pregresse. “Purtroppo apriamo il nostro consueto aggiornamento con una notizia molto triste. Una nostra concittadina del quartiere Acquaficara, risultata positiva al Coronavirus, affetta già da altre patologie, è deceduta al Policlinico di Messina. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, cui manifesto i miei sentimenti di affetto e vicinanza in questo momento particolarmente doloroso.” Scrive il primo cittadino Pinuccio Calabrò sulla sua pagina Facebook.

“Quanto al dato degli attuali positivi sul nostro territorio comunale, oggi scendono a 247. Sono cinque in meno rispetto a ieri. Sempre 4 i nostri concittadini in ricovero ospedaliero.”

“Per quanto riguarda le vaccinazioni, i dati di stamattina indicano che al Centro Vaccinale del Cutroni Zodda sono state somministrate 164 dosi di Pfizer. In Via Risorgimento (Ospedale Vecchio) somministrate 70 dosi di AstraZeneca, ma qui si sarebbe continuato anche nel pomeriggio a vaccinare.” Aggiunge il sindaco.

“Rinnovo, come già fatto stamattina, l’invito a rispettare scrupolosamente le regole per non vanificare i sacrifici fatti fino a ora.”