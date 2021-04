Covid – 1.301 nuovi casi in Sicilia, in calo il tasso di positività. 24 le vittime

1.301 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.854 tamponi molecolari processati. Circa 70 contagi in meno rispetto al giorno precedente, con circa lo stesso numero di tamponi conteggiati.

I dati fanno abbassare di circa un punto percentuale il tasso di positività, che passa dal 12,8% di ieri all’11,9% di oggi. Tenendo conto anche dei test rapidi (circa 18.000), da cui però nel bollettino non emerge nessun positivo, l’incidenza scende al 4,5%.

La Sicilia è quinta, tra le regioni italiane, per numero di contagi giornalieri (dietro a Lombardia, Campania, Puglia e Lazio), mentre tornano purtroppo ad aumentare le vittime del Covid-19 nell’isola, che oggi sono 24 (ieri erano state 21). I guariti invece sono 675.

In lieve aumento il numero dei positivi ricoverati in ospedale: adesso sono 1.405 (6 in più) i contagiati che necessitano di cure ospedaliere, di cui 189 in terapia intensiva (come ieri, con 11 ingressi del giorno).

Palermo torna in testa tra le province per numero di nuovi casi: nel capoluogo siciliano se ne registrano 458, quasi un terzo dei dati totali. Seconda Catania con 186 contagiati, poi Agrigento con 172. In tripla cifra Ragusa con 131 mentre Messina è al quinto posto con 105 casi registrati nelle ultime 24 ore. Poi 96 a Siracusa, 74 a Trapani, 53 a Caltanissetta e 26 ad Enna.

In Italia:

Stabile anche il numero di contagi nel resto d’Italia: sono 15.530 i nuovi casi. In calo, invece, le vittime del giorno nella nostra nazione, che sono 310.