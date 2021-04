Barcellona P. G. – L’assessore Sottile chiederà alla Giunta l’esenzione della Tosap per le attività fino al 31 dicembre

Venire incontro alle difficoltà cui vanno incontro gli esercenti di Barcellona Pozzo di Gotto a causa dell’emergenza Coronavirus e dei suoi devastanti effetti sull’economia locale.

Aiutare la ripartenza, alla luce delle nuove direttive illustrate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, con la speranza che presto si possa giungere alla zona gialla in Sicilia.

Sono queste le intenzioni con le quali l’assessore al commercio Filippo Sottile che, su input della coordinatrice cittadina di Forza Italia, Lidia Pirri, riproporrà alla Giunta Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto la delibera, dallo stesso proposta e approvata durante la precedente amministrazione Materia, per richiedere l’esenzione dal pagamento della Tosap (Tassa per l’occupazione del suolo pubblico) fino al 31 dicembre 2021 per gli esercizi commerciali.

Annesso alla stessa delibera anche l’ampliamento degli spazi autorizzati fino a un massimo del 50% di quelli già concessi.