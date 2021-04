Draghi: “Dal 26 aprile torna la zona gialla”. Ristoranti e bar potranno riaprire all’aperto anche a cena

Dal 26 aprile i ristoranti potranno riaprire all’aperto, anche a cena, nelle regioni gialle. All’aperto si potrà ripartire anche con le altre attività di sport e spettacolo. Così in conferenza stampa il Premier Draghi, che ha dichiarato: «Saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gialle e con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse».

Le riaperture potranno riguardare sia il pranzo, sia la cena ma soltanto nei locali che hanno spazi all’aperto. Rimane però il coprifuoco alle 22.

Il testo del decreto, non ancora disponibile, dovrebbe chiarire diversi aspetti che sono stati lasciati in sospeso nella conferenza stampa.

Il Premier e il ministro della Salute Speranza, insieme davanti alla stampa, per fugare qualsiasi dubbio sul futuro del ministro, hanno parlato anche delle scuole che “riaprono in presenza nelle zone gialle ed arancioni, nelle zone rosse in parte in presenza e in parte a distanza. Il governo ha preso un rischio ragionato, con i dati in miglioramento”, afferma il presidente del Consiglio.

“La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni” sulle riaperture.