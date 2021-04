Galati Mamertino – Proficua giornata di vaccinazioni anti-Covid: prima dose per 139 persone

Si è rivelata un successo la giornata di vaccinazioni anti-Covid organizzata dalle amministrazioni comunali di Galati Mamertino e Longi insieme all’ASP di Messina.

In foto le signore Maria Drago, 91 anni, e Rosaria Vicario, 93 anni, tra le persone più anziane vaccinate oggi, tra le ben 139 sottoposte oggi a vaccinazione nella struttura dell’Incubatore di aziende dei Nebrodi, a Galati Mamertino, utilizzando tutti e tre i vaccini al momento in distribuzione in Italia: Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

A sottoporsi oggi a vaccinazione sono stati soggetti over 70 e altri aventi diritto perché vulnerabili, che grazie ad un’organizzazione impeccabile si sono potuti sottoporre a vaccinazione con ordine, rispettando il loro turno.

“Grazie a tutti i medici e gli infermieri che si sono spesi, senza sosta, per vaccinare più persone possibili – ha detto il sindaco, Nino Baglio, porgendo i ringraziamenti dell’intera amministrazione comunale -, contiamo di organizzare quanto prima altre giornate simili, per vaccinare più persone possibili e consentire a chi ha fatto la prima dose di sottoporsi al richiamo”.

Cliccando qui è possibile prenotarsi per la prossima giornata di vaccinazioni a Galati Mamertino: si potrà prenotare non solo chi è residente a Galati, ma anche chi vive nei paesi limitrofi.