Capo d’Orlando – Scende a 5 il numero degli attuali positivi. 23 persone in quarantena

Sembra sotto controllo a Capo d’Orlando la situazione legata all’epidemia Covid. Continua a diminuire, infatti, il numero delle persone contagiate (5), mentre è stabile quello dei soggetti in quarantena come contatti stretti (23).

Dopo il picco dei contagi registrato il 27 gennaio, quando i positivi in città erano ben 103, la curva è sempre stata in discesa ed ora è addirittura passata ad una sola cifra.

Solo una settimana fa i casi nel comune paladino erano 10, mentre nell’aggiornamento di due giorni fa si contavano 7 contagiati. Adesso un ulteriore calo, in un momento in cui però, purtroppo, nel resto della Sicilia i dati non sono altrettanto confortanti.

“Sono probabili ulteriori restrizioni a partire dalla prossima settimana – scrive il sindaco, Franco Ingrillì –, ma sarebbe un colpo durissimo per l’economia, l’equilibrio sociale e per il morale di milioni di siciliani. Vediamo cosa succederà: intanto facciamo squadra – conclude il primo cittadino –, sosteniamoci a vicenda e rispettiamoci come comunità assumendo comportamenti sempre prudenti”.