A Patti si moltiplicano i candidati a sindaco, Aquino: “Noi in campagna elettorale solo dopo l’estate”

Si moltiplicano i candidati a sindaco a Patti ed il numero di partiti e movimenti che vogliono impegnarsi in campagna elettorale.

Per carità, ognuno ha il sacrosanto diritto nel voler essere della partita, in modo da portare avanti le proprie aspirazioni politiche. Ma in questo modo si corre un rischio pericoloso: con un numero di candidati oltre certi limiti, escluso ormai il bollattoggio, si rischia di vincere, rappresentando una minoranza e di essere minoranza anche in consiglio comunale.

Nel frattempo l’amministrazione di Mauro Aquino sta continuando il suo lavoro fino alla conclusione del mandato.