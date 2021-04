Patti – L’importanza della sensibilizzazione sulla donazione del sangue

Fari puntati sulla donazione del sangue e sul momento contingente in cui potrebbe essere per certi versi comprensibile che i donatori o chi si affaccia per la prima volta nella straordinaria avventura del donare il sangue siano un po’ restii.

Per il dottor Gaetano Crisà responsabile dell’unità operastiva complessa della medicina trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti la situazione relativa alla donazione può essere vista in termini positivi, ma è necessario comunque sensibilizzare sulla donazione e sollecitare i donatori.

Servizio di Sofia Aliberto