Messina: molesta due ragazze in tram, arrestato per violenza sessuale

La Polizia Ferroviaria di Messina, nella serata di ieri, ha arrestato un uomo di 59 anni per violenza sessuale ai danni di due ragazze di 16 e 17 anni.

Gli agenti avevano soccorso alcuni ragazzi; erano appena scesi da un tram giunto nella piazza antistante la stazione di Messina centrale. Hanno cominciato a gridare aiuto, cercando di allontanarsi da un uomo che li seguiva con fare minaccioso. Alla vista degli agenti i giovani, due ragazze e due ragazzi, evidentemente spaventati, hanno raccontato che un uomo da cui scappavano, poco prima, a bordo del tram, aveva palpeggiato una delle ragazze e cercato di fare lo stesso con un’altra.

A quel punto gli agenti si partiti all’inseguimento dell’uomo che aveva cercato di allontanarsi. Raggiunto dai poliziotti, ha cercato invano di divincolarsi, tenendo in mano una bottiglia di birra; alla fine è stato bloccato e condotto presso gli uffici di polizia. A seguito di controlli è emerso che aveva diversi precedenti anche per violenza sessuale ed atti osceni in luogo pubblico.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei ragazzi che hanno raccontato come l’uomo, durante il viaggio in tram, avesse rivolto alle ragazze ripetuti apprezzamenti volgari ed esplicitamente sessuali e di come, approfittando della discesa dei passeggeri, al capolinea della stazione, ha palpeggiato una giovane, cercando di fare lo stesso con l’altra ragazza. Da qui è scattato l’arresto il 59enne con l’accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.